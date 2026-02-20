SEK-Schüsse bei Festnahmen in Bad Homburg: Fahndung nach verletztem Mann

Bad Homburg - Bei einem Polizeieinsatz in der Bad Homburger Innenstadt ist ein Mann angeschossen worden.

Einsatzkräfte der Polizei waren auch am Donnerstagnachmittag am Ort des Geschehens. © 5VISION.NEWS

Spezialkräfte wollten gegen 3 Uhr in der Nacht zum Donnerstag in der Höhestraße vier Männer festnehmen. "Hierbei kam es zu der Schussabgabe", berichtete das Polizeipräsidium Westhessen am Abend.

Drei Männer seien festgenommen worden. Ein weiterer Tatverdächtiger sei durch die Schussabgabe verletzt worden.

Ihm sei die Flucht gelungen, seither werde nach dem Mann gefahndet.

Als falsche Spur stellte sich der Hinweis heraus, dass er sich in einem Mehrfamilienhaus in Bad Homburg aufhalte. Die Wohnung wurde von Spezialkräften durchsucht, der Gesuchte konnte jedoch nicht angetroffen werden.