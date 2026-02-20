SEK-Schüsse bei Festnahmen in Bad Homburg: Fahndung nach verletztem Mann
Von Sandra Trauner
Bad Homburg - Bei einem Polizeieinsatz in der Bad Homburger Innenstadt ist ein Mann angeschossen worden.
Spezialkräfte wollten gegen 3 Uhr in der Nacht zum Donnerstag in der Höhestraße vier Männer festnehmen. "Hierbei kam es zu der Schussabgabe", berichtete das Polizeipräsidium Westhessen am Abend.
Drei Männer seien festgenommen worden. Ein weiterer Tatverdächtiger sei durch die Schussabgabe verletzt worden.
Ihm sei die Flucht gelungen, seither werde nach dem Mann gefahndet.
Als falsche Spur stellte sich der Hinweis heraus, dass er sich in einem Mehrfamilienhaus in Bad Homburg aufhalte. Die Wohnung wurde von Spezialkräften durchsucht, der Gesuchte konnte jedoch nicht angetroffen werden.
Laufende Ermittlungen: Polizei schweigt zu Hintergründen
Details zu dem Fall werden aus ermittlungstaktischen Gründen nicht genannt - etwa die Frage, wer schoss und ob es sich um einen oder mehrere Schüsse handelte.
"Die Hintergründe der Schussabgabe sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen", so die Polizei. Auch zu der Frage, worum es in dem Ermittlungsverfahren geht, machte die Polizei keine Angaben.
