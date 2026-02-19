 587

120 Kinder krank, Ursache unklar: Schule in Kassel muss geschlossen werden

Nachdem mehr als ein Drittel der Kinder auf einer Schule in Kassel von einer Magen-Darm-Erkrankung betroffen ist, hat die Stadt die Einrichtung dichtgemacht.

Von Marc Thomé

Kassel - Eine Grundschule in Kassel muss krankheitsbedingt am Donnerstag und Freitag ihre Türen geschlossen halten.

Wegen der hohen Zahl an Magen-Darm-Erkrankungen bleibt die Schule erst einmal geschlossen. (Symbolfoto)
Wegen der hohen Zahl an Magen-Darm-Erkrankungen bleibt die Schule erst einmal geschlossen. (Symbolfoto)  © Caroline Seidel/dpa

Der Grund: Es hat eine sehr stark erhöhte Zahl an Magen-Darm-Erkrankungen bei Schülerinnen und Schülern gegeben. Das berichtet der "Nordkurier".

Nach Angaben der Stadt seien demnach von den insgesamt 320 Kindern auf der Schule 120 betroffen - also mehr als ein Drittel!

Die Schließung bis voraussichtlich kommende Woche diene dem Schutz der noch nicht erkrankten Kinder, ihrer Familien sowie dem Personal der Schule.

Zudem ist die genaue Ursache für die Krankheitswelle noch vollkommen unklar. Die zuständigen Behörden seien bereits eingeschaltet und würden die Situation prüfen.

Auch seien entsprechende Maßnahmen eingeleitet worden, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern.

Sobald in diesem Zusammenhang neue Erkenntnisse vorliegen, wolle die Stadt dies umgehend mitteilen, heißt es.

