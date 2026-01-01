Silvesternacht in Hessen: Polizei zieht überraschendes erstes Fazit
Von Jens Albes
Frankfurt am Main - Die Silvesternacht lief in Hessen nach Darstellung der Polizei ohne größere Einsätze vergleichsweise friedlich ab.
Eine Umfrage unter allen Polizeipräsidien in den ersten Stunden des neuen Jahres ergab keine größeren Zwischenfälle.
"Es war sogar ein relativ ruhiger Silvesterbeginn", hieß es in Frankfurt. Die Polizei in Darmstadt berichtete auch von einem "eher ruhigen" Jahreswechsel.
Die Offenbacher Polizei sprach von einer "typischen Silvesternacht" mit vielen Einsätzen, brennenden Mülltonnen und Böllern, die Menschen auf andere warfen. Von schweren Verletzungen war aber zunächst nichts bekannt.
"Leider die üblichen Brände und Böllerverletzungen, aber nichts Herausragendes", hieß es bei der Polizei in Gießen.
Feuerwehr trotz vergleichsweise ruhiger Nacht im Dauereinsatz
"Polizeieinsätze ja, aber nichts Außergewöhnliches", war die Antwort in Kassel. Keine größeren Vorkommnisse gab es auch aus Sicht der Polizei in Fulda.
"Die Feuerwehr hat aber ordentlich zu tun." Der Grund seien jedoch keine großen Einsätze, sondern viele Hecken-, Mülltonnen- und Altkleidercontainerbrände.
