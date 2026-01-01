Silvesternacht in Hessen: Polizei zieht überraschendes erstes Fazit

Frankfurt am Main - Die Silvesternacht lief in Hessen nach Darstellung der Polizei ohne größere Einsätze vergleichsweise friedlich ab.

Die üblichen Feuerwerkskörper wurden in Frankfurt gezündet, jedoch ohne große Zwischenfälle. © Helmut Fricke/dpa

Eine Umfrage unter allen Polizeipräsidien in den ersten Stunden des neuen Jahres ergab keine größeren Zwischenfälle.



"Es war sogar ein relativ ruhiger Silvesterbeginn", hieß es in Frankfurt. Die Polizei in Darmstadt berichtete auch von einem "eher ruhigen" Jahreswechsel.

Die Offenbacher Polizei sprach von einer "typischen Silvesternacht" mit vielen Einsätzen, brennenden Mülltonnen und Böllern, die Menschen auf andere warfen. Von schweren Verletzungen war aber zunächst nichts bekannt.

"Leider die üblichen Brände und Böllerverletzungen, aber nichts Herausragendes", hieß es bei der Polizei in Gießen.