Spektakuläre Brückensprengung an Autobahn

Eichenzell - Es hat ordentlich geknallt: In Osthessen wurde eine alte Brücke an der A7 gesprengt. Sie war dem Verkehrsaufkommen auf der Strecke nicht mehr gewachsen.

So sah die bereits präparierte Brücke an der A7 bei Eichenzell vor der Sprengung aus. © Jason Tschepljakow/dpa

An der A7 bei Eichenzell sind zwei alte Teile der Talbrücke Thalaubach gesprengt worden. Die Sprengung in der Nähe des Fuldaer Kreuzes verlief ersten Angaben der Autobahn GmbH zufolge wie geplant.

"Die Brücke liegt, wie sie liegen soll", sagte ein Sprecher. Diese Angaben würden noch durch einen genaueren Blick der Experten vor Ort überprüft.

Zwischen dem Dreieck Fulda in Hessen und der Anschlussstelle Bad Brückenau-Volkers in Bayern soll die A7 heute noch bis voraussichtlich 16 Uhr in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt bleiben. Es sind Umleitungen eingerichtet.

Die aus dem Jahr 1968 stammende alte Brücke war nach Angaben der Autobahn GmbH der heutigen Verkehrsbelastung nicht mehr gewachsen.

Ein erstes neues Teilbauwerk wurde im vergangenen August fertiggestellt. Der Verkehr läuft derzeit zweispurig in beide Fahrtrichtungen über diese bereits fertige Brücke.