Sperrungen am Offenbacher Kreuz: A3 und A661 betroffen

Offenbach am Main - Wegen Bauarbeiten werden diese Woche ab Dienstagnacht Teile des Offenbacher Kreuzes gesperrt.

In drei Nächten in Folge werden Teile des Offenbacher Kreuzes wegen Instandsetzungsarbeiten gesperrt. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa-Zentralbilld/dpa

Betroffen seien jeweils die Verbindungen zwischen den Autobahnen 3 und 661, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit.

So wird ab Dienstagabend, 20 Uhr, bis zum nächsten Morgen gegen 5 Uhr die Verbindung von der A661 aus Richtung Oberursel auf die A3 Richtung Würzburg gesperrt.

Zur gleichen Zeit einen Tag später ist die Verbindung von der A3 aus Köln auf die A661 Richtung Oberursel betroffen.