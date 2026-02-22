Suff-Fahrer kracht in Stromkasten: Wohngebiet plötzlich ohne Strom

Wiesbaden - Weil ein 26-Jähriger am frühen Sonntagmorgen mit seinem Auto in einen Stromverteilerkasten in Wiesbaden gefahren war, ist es im Umkreis zeitweise zu einem größeren Stromausfall gekommen.

Nach dem Crash fing der beschädigte Stromkasten Feuer. (Symbolbild) © Ole Spata/dpa

In dem Stromverteilerkasten an der Föhrer Straße sei ein erheblicher Schaden entstanden, teilte die Polizei mit.

Demnach kam es zu einem Kurzschluss, der dann wiederum zu einem Brand führte.

"Durch den entstandenen Schaden und die erforderlichen Reparaturarbeiten sind die Wohnhäuser im Umkreis von ca. hundert Metern bis mindestens Sonntagnachmittag vom Stromnetz getrennt", schrieb die Polizei.

Am frühen Nachmittag teilte dann die Stadt Wiesbaden mit, der Strom sei wiederhergestellt.

Die Zufuhr am Verteilerkasten habe unterbrochen werden müssen, um den Brand zu löschen. Wie viele Haushalte betroffen waren, blieb unklar.