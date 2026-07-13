Sporthalle steht in Flammen, Schaden ist beachtlich: War es etwa Brandstiftung?

Fuldabrück - Großeinsatz für die Fuldabrücker Feuerwehr am Sonntagabend: In der Gemeinde im Süden des nordhessischen Landkreises Kassel hat eine Sporthalle gebrannt, der entstandene Sachschaden ist enorm.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie die Polizei in der Nacht auf Montag mitteilte, war das Feuer gegen 18.35 Uhr gemeldet worden.

Der Brand in der Oberen Feldstraße war den Angaben zufolge im rückwärtigen Bereich der Halle an einer Notausgangstür ausgebrochen.

Das Feuer breitete sich demnach anschließend über den kompletten hölzernen Hallenboden und in den angrenzenden Sportgeräteraum aus.

Den Einsatzkräften gelang es zwar, die Flammen unter Kontrolle zu bringen und zu löschen, der Schaden ist allerdings dennoch erheblich. Dieser bewegt sich ersten Schätzungen der Polizei zufolge im Bereich zwischen 150.000 und 200.000 Euro.

Die Brandursache ist momentan noch unklar, eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden.