900 von 900 Punkten im Abi: Aber was bringt der perfekte Schnitt?

Frankfurt am Main - 900 von 900 Punkten – das perfekte Abitur. Alexander Jorias (19) aus dem südhessischen Zwingenberg nutzt die Aufmerksamkeit durch sein Super-Abi vor allem als Chance für die Zukunft.

Alexander Jorias (19) erreichte im hessischen Abitur herausragende 900 von 900 möglichen Punkten. © Alexander Jorias/dpa

"Das perfekte Abi selbst weiß ich auch nicht, wie viel das jetzt wirklich fürs Leben ausmacht", ordnet der 19-Jährige im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur nüchtern ein. Wertvoller sei für ihn die Aufmerksamkeit, die das Rekordergebnis ausgelöst habe.

Seit seinem Abschluss ist das Interesse an seiner Person deutlich gestiegen. Medien berichteten über den Hessen mit dem perfekten Abitur. Die Aufmerksamkeit sieht er als Chance.

"Ich glaube, dass es quasi keine Situation im Leben gibt, wo das nicht irgendwie hilfreich sein kann." Es sei vorteilhaft, dass, wenn man ihn jetzt googele, man die Berichterstattung über ihn sehe.

Parallel zum Abitur hat sich Jorias auf TikTok eine wachsende Community aufgebaut. Dort berichtet er über seinen Schulalltag, erklärt Lernmethoden und gibt Tipps für gute Noten.

"Ich sehe TikTok eher so als Sprungbrett und ich finde es sehr cool, sich quasi eine Community aufzubauen, auch Tipps zu teilen. Aber ob man das jetzt als Vollzeitjob macht, weiß ich nicht", sagt er.

Nach seiner Asienreise, die er nach dem Abitur mit Freunden angetreten hat, zieht es den 19-Jährigen nach München. Dort will er Management and Technology studieren. Wie es danach weitergeht, möchte er bewusst offenlassen.