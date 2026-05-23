Waldbrandgefahr in Hessen steigt: So schnell kann es gehen, darauf soll geachtet werden

Kassel - Das sommerliche Wetter sorgt für gute Laune bei vielen Menschen, hat allerdings auch seine Schattenseiten: Die Waldbrandgefahr in Hessen soll in den kommenden Tagen steigen.

Die Waldbrandgefahr steigt auch in Hessen an. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

"Die anhaltenden Regenfälle der letzten Tage und Wochen haben dazu beigetragen, dass für unsere Bäume ausreichend Wasser zur Verfügung steht", teilte der Landesbetrieb Hessenforst offiziell mit.

Allerdings könne sich die Lage durch ausbleibende Niederschläge und hohe Temperaturen durchaus rasch wieder verschärfen. Besonders wichtig seien ergiebige Regenfälle in den Monaten Mai und Juni.

Die Waldbrandgefahr in Hessen ist derzeit regional unterschiedlich. Nach Angaben von Hessenforst besteht aktuell in Nordhessen eine sehr geringe, in Mittelhessen eine geringe und in Südhessen bereits eine mittlere Gefahr. Es kann sehr zügig gehen.

Mit Blick auf den Temperaturanstieg könnte sich die Situation im Bundesland entsprechend schnell zuspitzen, so der Landesbetrieb zur Prognose. Für den Samstag wird im Norden von Hessen eine geringe, im Süden hingegen schon eine mittlere bis hohe Waldbrandgefahr erwartet.