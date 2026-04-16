Südhessen: Toter nach Großbrand in Flüchtlingsunterkunft entdeckt

Raunheim – Eine Containerwohnanlage im südhessischen Raunheim (Landkreis Groß-Gerau) ist komplett abgebrannt. Später wurde zudem eine tote Person in den Trümmern entdeckt.

Über 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort. © 5VISION.NEWS

Bislang stehe weder die Identität des oder der Toten sowie die Todesursache fest, beides müsse im Rahmen einer Obduktion geklärt werden, teilten die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Polizei mit. Sie haben die Ermittlungen aufgenommen.

Auch die Ursache des Feuers sei bislang noch völlig unklar, Hinweise auf eine Straftat lägen bislang nicht vor.

Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Brand Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, wurden gebeten, sich bei der Rüsselsheimer Kriminalpolizei zu melden.

Die Containerwohnanlage war komplett abgebrannt. Dort befanden sich nach Angaben eines Feuerwehrsprechers Wohneinheiten für Flüchtlinge und Obdachlose.

Ein Bewohner hatte eine Schulterverletzung und eine Rauchgasvergiftung erlitten.

Zudem zogen sich vier Feuerwehrleute wegen der großen Hitzeentwicklung Brandverletzungen zu. Einer musste den Angaben zufolge ins Krankenhaus gebracht werden, war aber nicht lebensbedrohlich verletzt.