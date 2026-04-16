Südhessen: Toter nach Großbrand in Flüchtlingsunterkunft entdeckt
Von Michael Brandt
Raunheim – Eine Containerwohnanlage im südhessischen Raunheim (Landkreis Groß-Gerau) ist komplett abgebrannt. Später wurde zudem eine tote Person in den Trümmern entdeckt.
Bislang stehe weder die Identität des oder der Toten sowie die Todesursache fest, beides müsse im Rahmen einer Obduktion geklärt werden, teilten die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Polizei mit. Sie haben die Ermittlungen aufgenommen.
Auch die Ursache des Feuers sei bislang noch völlig unklar, Hinweise auf eine Straftat lägen bislang nicht vor.
Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Brand Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, wurden gebeten, sich bei der Rüsselsheimer Kriminalpolizei zu melden.
Die Containerwohnanlage war komplett abgebrannt. Dort befanden sich nach Angaben eines Feuerwehrsprechers Wohneinheiten für Flüchtlinge und Obdachlose.
Ein Bewohner hatte eine Schulterverletzung und eine Rauchgasvergiftung erlitten.
Zudem zogen sich vier Feuerwehrleute wegen der großen Hitzeentwicklung Brandverletzungen zu. Einer musste den Angaben zufolge ins Krankenhaus gebracht werden, war aber nicht lebensbedrohlich verletzt.
Gebäude durch Brand völlig zerstört
Das Feuer war den Angaben der Polizei zufolge in der Nacht zum Donnerstag ausgebrochen. Bis zum Donnerstagmorgen konnte die Feuerwehr den Brand vollständig unter Kontrolle bringen und löschen.
Zunächst war unklar gewesen, ob sich zum Zeitpunkt des Brandes noch Menschen in der Unterkunft befanden.
Maximal könnten 30 Menschen das Gebäude bewohnt haben, 13 hatte die Feuerwehr angetroffen, wie die Polizei mitgeteilt hatte.
Das Gebäude sei bei dem Brand völlig zerstört worden. "Beim Eintreffen kamen im Erdgeschoss aus zwei Wohnungen die Flammen aus dem Fenster", sagte ein Feuerwehrsprecher.
Dann habe sich das Feuer rasant ausgebreitet. Über 100 Feuerwehrleute seien im Einsatz gewesen. Auch zwei Feuerwehrfahrzeuge seien wegen der starken Hitze beschädigt worden.
Erstmeldung vom 16. April um 6.56 Uhr, Update um 19.33 Uhr.
Titelfoto: 5VISION.NEWS