Tausende Bürger im Taunus am Dienstagmorgen zeitweise ohne Strom

Königstein/Bad Soden - Insgesamt rund 6200 Bürgerinnen und Bürger in Königstein sowie in Bad Soden am Taunus haben am Dienstag frühmorgens keinen Strom gehabt.

Laut Polizei war ein Kabelfehler der Grund für den Stromausfall. (Symbolbild) © David Young/dpa

Ursache sei laut dem Netzbetreiber ein Kabelfehler gewesen, teilte die Polizei mit.

Nach rund drei Stunden seien alle betroffenen Haushalte wieder ans Stromnetz angeschlossen gewesen.

