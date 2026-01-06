Tausende Bürger im Taunus am Dienstagmorgen zeitweise ohne Strom
Von Jens Albes
Königstein/Bad Soden - Insgesamt rund 6200 Bürgerinnen und Bürger in Königstein sowie in Bad Soden am Taunus haben am Dienstag frühmorgens keinen Strom gehabt.
Ursache sei laut dem Netzbetreiber ein Kabelfehler gewesen, teilte die Polizei mit.
Nach rund drei Stunden seien alle betroffenen Haushalte wieder ans Stromnetz angeschlossen gewesen.
Zuvor hatten der Hessische Rundfunk und Hit Radio FFH darüber berichtet.
Derzeit macht ein großer, mehrtägiger Stromausfall in Berlin infolge eines Brandanschlags Schlagzeilen. Mahr als 45.000 Haushalt sind betroffen.
