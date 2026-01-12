Bescheidener Start in neue Woche: Tausende in Neu-Isenburg ohne Stromversorgung

Neu-Isenburg - Was für ein bescheidener Start in die neue Woche! Im Neu-Isenburger Stadtgebiet waren Tausende Menschen ohne Strom. An der Wiederherstellung der Versorgung wurde fieberhaft gearbeitet.

Hauptsache, die Tür im Supermarkt blieb auch ohne Strom offen. © 5VISION.NEWS

Wie der Kreis Offenbach am Vormittag mitteilte, wurde bei Bauarbeiten ein Kabel im Umspannwerk Dreieich-Sprendlingen beschädigt. Betroffen waren demnach rund 38.000 Bürgerinnen und Bürger.

Auch Geschäfte und Einrichtungen waren ohne Strom, was zu kreativen Lösungen geführt hat.

Experten der Energieversorgung Offenbach (EVO) konnten den Schaden am Vormittag beheben.