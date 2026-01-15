Teenager retten sich aus Inferno-Wrack: Schwerer Verkehrsunfall bei Trebur

Trebur - Am Mittwochabend fing bei einem heftigen Verkehrsunfall in Trebur ein Kleinwagen kurz nach dem Aufprall Feuer.

Ersten Erkenntnissen zufolge wollte die Fahrerin (18) einem Wildtier auf der Straße ausweichen. © © 2026 5VISION.NEWS

Wie Christian Lautz, Wehrführer der Feuerwehr Trebur, auf TAG24-Nachfrage bestätigte, ereignete sich der folgenschwere Crash am gestrigen Mittwochabend gegen 21 Uhr auf der Landstraße 3012, nahe dem Ort Trebur.

Neben der 18-jährigen Fahrerin waren auch noch drei weitere Insassen auf dem Weg von Griesheim nach Trebur, als plötzlich ein Wildtier die Straße kreuzte.

Geistesgegenwärtig riss die junge Frau am Lenkrad, um einen Zusammenprall mit dem Tier zu vermeiden, doch dabei kam sie von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke.

Direkt im Anschluss an den heftigen Aufprall fing der Wagen an, lichterloh zu brennen. "Beim Eintreffen des ersten Löschfahrzeugs stand das Fahrzeug bereits im Vollbrand", schilderte der Wehrführer. Ersten Erkenntnissen zufolge war es der Kraftstoff, der sich nach dem Zusammenstoß mit der Leitplanke entzündete.

Glücklicherweise konnten sich die vier Insassen noch rechtzeitig aus dem Wrack befreien.