Tödliche Polizeischüsse in Uniklinik Gießen: Staatsanwalt nennt neue Details

Gießen - Bei den tödlichen Polizeischüssen im Universitätsklinikum Gießen ist der 33-jährige Patient von zwei Projektilen getroffen worden.

Polizisten hatten den mit einem Scheckkartenmesser bewaffneten 33-Jährigen am 2. Weihnachtsfeiertag in der Uniklinik Gießen erschossen. (Archivbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Dem Obduktionsergebnis zufolge sei er im Bein und im Bereich des Oberkörpers getroffen worden, teilte die Staatsanwaltschaft Gießen mit.

Der Mann habe sich in der geschlossenen psychiatrischen Abteilung in Behandlung befunden.

Entgegen den ersten Angaben habe der Mann die Beamten nicht mit einer Schere, sondern mit einem sogenannten Scheckkartenmesser bedroht und angegriffen. Dieses sei im Klinikum sichergestellt worden.

"Die zunächst in der Erstmeldung enthaltene Angabe hinsichtlich einer Schere als Tatmittel beruhte auf der Mitteilung einer Pflegekraft, die den Notruf abgesetzt hatte", heißt es in einer Mitteilung.