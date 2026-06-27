Tolle Geste: Spender schenkt Kindern in Sommerferien freien Freibad-Eintritt

Schwalmstadt - Dank eines Spenders ist der Freibad-Besuch für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren im nordhessischen Schwalmstadt kostenlos.

In den sechs Wochen Sommerferien erhalten Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren im Freibad Ziegenhain im nordhessischen Schwalmstadt dank eines Spenders freien Eintritt. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Wie die Stadt auf ihrer Homepage berichtet, gilt die Aktion für das Freibad Ziegenhain während der sechswöchigen Sommerferien, die am Freitag begonnen haben. Laut Homepage des Freibads kostet der einmalige Eintritt sonst einen Euro für Kinder ab vier und Jugendliche unter 16 Jahren.

Der Bürger aus Schwalmstadt sei selbst ein begeisterter Schwimmer und nutze das Freibad im Sommer fast täglich.

"Mit seiner Spende möchte er nicht nur die Begeisterung für das örtliche Schwimmbad weitergeben, sondern vor allem denjenigen eine Freude bereiten, die die schulfreie Zeit zu Hause verbringen." Bürgermeister Tobias Kreuter sprach von einer "vorbildlichen Aktion".