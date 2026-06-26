Mutter (31) und fünfjähriger Sohn bei Sturz mit E-Scooter schwer verletzt
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Hessisch Lichtenau - In Hessisch Lichtenau im Norden Hessens haben eine Mutter (31) und ihr fünfjähriger Sohn beim Sturz mit einem E-Scooter am Donnerstagnachmittag schwere Verletzungen erlitten.
Wie ein Sprecher der Polizei am Freitag sagte, waren die beiden gegen 14.40 Uhr gemeinsam auf dem E-Scooter in der Schulstraße unterwegs. In Höhe des Schützenwegs habe die Frau von der Straße auf den Gehweg wechseln wollen.
Dabei seien die beiden zu Fall gekommen. Laut Polizei sind Mutter und Kind schwer verletzt, Lebensgefahr besteht aber nicht.
Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls durch die zuständige Polizei in Eschwege dauern an.
Titelfoto: Lino Mirgeler/dpa