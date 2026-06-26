Knallkörper bei Autokorso auf Polizei geworfen: Drei Beamte verletzt

Wiesbaden - Bei einem Autokorso von Fußballfans durch die Innenstadt von Wiesbaden in der Nacht auf Freitag flogen auch Knallkörper. Drei Polizisten erlitten Verletzungen!

Einer der Knallkörper soll gezielt auf Polizisten geworfen worden sein. © 123rf/infitumprodux

Laut einem Polizeisprecher hatten sich im Bereich der Kreuzung von Schwalbacher Straße und Coulinstraße von etwa 2 Uhr bis 3.30 Uhr feiernde Fußballfans zu einem Autokorso zusammengefunden.

Bis zu 300 Personen und rund 50 Fahrzeuge waren demnach beteiligt. Dabei sollen auch mehrfach Feuerwerkskörper gezündet worden sein. Als dann die Polizei einige der Teilnehmer kontrollierte, sei ein Knallkörper offenbar gezielt auf die Einsatzkräfte geworfen worden.