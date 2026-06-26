Das war der Grund, warum in Rüsselsheim beim Deutschland-Spiel der Strom ausfiel

Rüsselsheim - Eine Kettenreaktion wegen der hohen Netzbelastung auch infolge der Hitze hat in Rüsselsheim den größeren Stromausfall in der Nacht zum Freitag verursacht. Rund 2000 Haushalte seien zeitweise ohne Strom gewesen, teilten die Stadtwerke mit.

In Rüsselsheim gab es Probleme bei der Stromversorgung, im Stadtteil Haßloch dauern die Arbeiten sogar noch an. (Symbolfoto) © Roberto Pfeil/dpa

"Die außergewöhnlich hohen Temperaturen der vergangenen Tage sorgten für eine sehr hohe Stromnachfrage", hieß es.

Hinzu sei am Donnerstagabend eine zusätzliche Belastung des Netzes gekommen, unter anderem wegen des WM-Spiels der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. "In vielen Haushalten liefen Fernseher, Ventilatoren und Klimageräte gleichzeitig."

Nach und nach fiel in mehreren Stadtteilen Rüsselsheim der Strom aus. Es habe eine unglückliche Verkettung mehrerer Defekte gegeben, die schließlich zu einer großflächigen Störung führten.

"Einzelne Defekte an Verbindungselementen kommen in einem Stromnetz immer wieder vor. Dass jedoch mehrere Betriebsmittel nahezu gleichzeitig ausfallen und sich die Auswirkungen gegenseitig verstärken, ist außergewöhnlich", teilte Stadtwerke-Geschäftsführer Maik Landwehr mit.

Die eigentliche Störung sei nach rund zwei Stunden behoben worden. Die Stromversorgung sei größtenteils wiederhergestellt. Im Stadtteil Haßloch seien jedoch weitere Tiefbauarbeiten nötig, um beschädigte Teile auszutauschen.