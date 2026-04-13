U-Haft wegen versuchtem Mord: 58-Jähriger soll zwei Jugendliche angeschossen haben

Wetter/Marburg - Nach Schüssen auf Jugendliche in der Gemeinde Wetter im Landkreis Marburg-Biedenkopf ist ein 58-jähriger Mann als Tatverdächtiger in Untersuchungshaft genommen worden.

Der 58-Jährige soll mit einer Luftdruckpistole auf die beiden Teenager geschossen haben. (Symbolfoto) © 123rf/Monica Gruszewicz

Gegen ihn bestehe der Verdacht des versuchten Mordes, teilten die Staatsanwaltschaft Marburg und die Polizei mit.

Der Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit soll am vergangenen Donnerstagabend im Bereich des REWE-Markts in der Straße "Alter Graben" mit einer Luftdruckwaffe auf eine 15-Jährige geschossen und sie am Oberarm getroffen haben. Das Projektil der Patrone musste den Angaben zufolge operativ aus dem Arm der Jugendlichen entfernt werden.

Einen Abend später soll der Mann an gleicher Stelle erneut mit einer Luftdruckwaffe geschossen haben – Opfer war dieses Mal ein 14-jähriger Junge, der an einem Finger verletzt wurde. Auch in diesem Fall musste das Projektil operativ entfernt werden.

Der Mann stehe im Verdacht, bei beiden Schüssen tödliche Verletzungen der Opfer billigend in Kauf genommen zu haben.