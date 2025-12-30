Überraschender Papst-Trend? Diese Babynamen sind in Hessen am beliebtesten
Von Sandra Trauner
Wiesbaden - Wie soll das Kleine denn heißen? Eltern in Hessen haben ihren neugeborenen Kindern im Jahr 2025 am häufigsten zwei Vornamen gegeben, die auch bundesweit ganz vorne liegen. Ein Trend könnte zudem mit dem neuen Papst zu tun haben.
Sophie und Noah landeten im Ranking des Hobby-Namensforschers Knud Bielefeld in Hessen auf dem ersten Platz.
Auf den Plätzen zwei und drei landeten in Hessen Emilia und Lina beziehungsweise Matteo und Leo.
Ob die neue Beliebtheit des Namens Leo auch mit der Namenswahl des neuen Papstes zu tun habe, sei ungewiss, teilte Bielefeld mit.
Auf jeden Fall wurde Leo deutlich häufiger vergeben als in den Vorjahren und gehört bundesweit erstmals zu den zehn beliebtesten Vornamen.
Weiter unter den Top Ten in Hessen: Mila, Emma, Hannah, Mia, Ella, Ida und Lia. Bei den Jungs: Emil, Theo, Liam, Mohammed, Paul, Luca, Elias.
Statistik zur Beliebtheit von Vornamen wird von zwei Stellen ausgewertet
Für die Auswertung erfasste Bielefeld nach eigenen Angaben mehr als 260.000 Geburtsmeldungen aus ganz Deutschland. Das entspreche etwa 40 Prozent der in Deutschland geborenen Babys. Die Auswertung basiere auf Daten von Standesämtern und Geburtskliniken aus 375 Städten.
Eine ähnliche Statistik mit nach eigenen Angaben rund 90 Prozent aller Daten von den Standesämtern gibt auch die Gesellschaft für Deutsche Sprache (GfdS) heraus - jedoch später als Knud Bielefeld.
Titelfoto: Fabian Strauch/dpa