Großbrand auf Firmengelände verursacht Millionenschaden: Leblose Person gesichtet

Mainhausen - Bei einem Großbrand am Sonntagabend auf einem Firmengelände im Mainhausener Ortsteil Zellhausen (Landkreis Offenbach) ist ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Eine Person ist nach ersten Erkenntnissen bei dem Feuer ums Leben gekommen.

Da das Gebäude einsturzgefährdet ist, können die Löscharbeiten bislang nur von außen durchgeführt werden. © 5vision.media

Wie ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen sagte, hatte die Geschäftsführerin des betroffenen Betriebs gegen 21.30 Uhr das Feuer in dem aus Produktionshallen und Wohnungen bestehenden Gebäudekomplex im Gewerbegebiet am Ostring gemeldet.

Nach ihrer Ankunft begannen die Einsatzkräfte der Feuerwehr dann sofort mit den Löscharbeiten. Allerdings konnten diese laut dem Sprecher zunächst nur von außen durchgeführt werden, da bei dem Gebäude Einsturzgefahr bestehe.

Während sich die Geschäftsführerin und eine weitere Person rechtzeitig aus dem Gebäude hätten retten können, wurde eine weitere Person leblos in einem Zimmer im Obergeschoss gesichtet.

Bei dieser handele es sich höchstwahrscheinlich um einen 64 Jahre alten Mann, der noch vermisste wird. Der Polizeisprecher geht davon aus, dass der Mann das Feuer nicht überlebt hat.

Gewissheit soll seine Bergung bringen, die im Lauf des Vormittags vorgesehen ist.