Umleitungen und Baustelle: A3 bei Hanau drei Nächte dicht

Hanau - Auf der A3 wird es an der Anschlussstelle Hanau in den kommenden Abenden und Nächten Sperrungen in Fahrtrichtung Köln geben. Welche Routen jetzt wichtig sind und worauf Autofahrer achten sollten.

Bei Hanau muss die A3 aufgrund einer Baustelle an mehreren Tagen gesperrt werden. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Die Abfahrten zur Bundesstraße 45 in Richtung Dieburg und in Richtung Hanau werden Montag-, Dienstag- und Donnerstagnacht jeweils zwischen circa 19 und 5 Uhr gesperrt, wie die Autobahn GmbH mitteilt.

Die Umleitungsstrecken werden den Angaben zufolge ausgeschildert.

Wer von Würzburg in Fahrtrichtung Hanau will, wird über die A45 am Seligenstädter Dreieck umgeleitet.

Der Verkehr von Würzburg in Fahrtrichtung Dieburg wird über die Anschlussstelle Seligenstadt umgeleitet.