Umwelt-Verschmutzer entsorgen Ölfässer im Wald: Inhalt teils ausgelaufen, Polizei ermittelt

Mainhausen - Unbekannte haben in einem Wald bei Mainhausen mehrere Ölfässer illegal entsorgt.

Teilweise ist der Inhalt der Fässer bereits ausgelaufen. © Polizeipräsidium Südosthessen

Ein Teil des Inhalts war bereits ausgelaufen und ins Erdreich eingesickert, wie die Polizei mitteilte.

Bereits am Montagmorgen habe ein Spaziergänger auf die roten und blauen Fässer hingewiesen. Sie lagen auf einem Waldweg zwischen der Landesstraße 2310 und der Sudetensiedlung in Zellhausen.

Laut Aufschriften seien in den größeren und kleineren Fässern Motoröl, Reinigungsöl und Kühlflüssigkeit enthalten gewesen. Die Polizei geht davon aus, dass die Fässer mit einem Fahrzeug dorthin transportiert und "Hals über Kopf" abgeladen wurden - wann genau, sei noch unklar.

Die Feuerwehr musste mit 30 Einsatzkräften anrücken und die ausgelaufenen Stoffe mit Bindemitteln aufnehmen.