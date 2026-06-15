Unbewohntes Haus in Rödermark in Flammen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt?

Rödermark - Ein Feuer am späten Sonntagabend in einem leerstehenden Haus in Rödermark (Landkreis Offenbach) hat einen Schaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro verursacht. War es Brandstiftung?

Die Feuerwehr hatte das Feuer zügig löschen können. © 5VISION.NEWS

Wie ein Sprecher der Polizei am Montag sagte, war das Feuer in dem seit Jahren unbewohnten Gebäude im Ortsteil Waldacker gegen 22.30 Uhr gemeldet worden.

Als die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr vor Ort in der Straße "Außerhalb" ankamen, hätten die Flammen bereits aus dem rückwärtigen Teil des Gebäudes geschlagen. Auch die Rauchentwicklung sei immens gewesen.

Die Feuerwehr habe den Brand dann aber schnell unter Kontrolle bringen und schließlich löschen können.