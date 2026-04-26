18-Jähriger bei Unfall aus Auto geschleudert und tödlich verletzt

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Bei einem Autounfall am frühen Sonntagmorgen ist ein 18-Jähriger ums Leben gekommen. Ein weiterer 18-Jähriger und ein 19-Jähriger erlitten schwere Verletzungen.

Von Nina Gross

Lahntal-Goßfelden - Ein 18-Jähriger ist bei einem nächtlichen Autounfall am frühen Sonntagmorgen auf der B252 im mittelhessischen Landkreis Marburg-Biedenkopf ums Leben gekommen.

Der 18-Jährige wurde noch in ein Krankenhaus gebracht, wo er aber seinen schweren Verletzungen erlag. (Symbolbild)
Der 18-Jährige wurde noch in ein Krankenhaus gebracht, wo er aber seinen schweren Verletzungen erlag. (Symbolbild)  © Marcel Kusch/dpa

Der gleichaltrige Fahrer des Wagens sowie ein weiterer 19-jähriger Beifahrer seien schwer verletzt worden, teilte das Polizeipräsidium Mittelhessen mit.

Das 18-jährige Todesopfer habe auf der Rückbank gesessen und bei dem Unfall bei Lahntal-Goßfelden aus dem Auto geschleudert worden, hieß es. 

Der Fahrer habe kurz vor zwei Uhr nachts auf der B252 zwischen Wetter und dem Kreisverkehr Goßfelden die Kontrolle über sein Auto verloren und sei auf die Gegenfahrbahn geraten.

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Dort habe sich der Wagen überschlagen und sei in eine Leitplanke gekracht. "Das Trümmerfeld zog sich über mehrere Hundert Meter", berichtete die Polizei

Verdacht auf vierten Autoinsassen bestätigt sich nicht

Noch an der Unfallstelle habe man versucht, den 18-Jährigen von der Rückbank zu reanimieren, dieser sei allerdings kurze Zeit später in einem Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen verstorben.

Der Fahrer und der andere Beifahrer seien schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden.

Zunächst war vermutet worden, dass noch eine vierte Person in dem Unfallauto saß, dies bestätigte sich aber nicht.

Titelfoto: Marcel Kusch/dpa

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