18-Jähriger bei Unfall aus Auto geschleudert und tödlich verletzt

Lahntal-Goßfelden - Ein 18-Jähriger ist bei einem nächtlichen Autounfall am frühen Sonntagmorgen auf der B252 im mittelhessischen Landkreis Marburg-Biedenkopf ums Leben gekommen.

Der 18-Jährige wurde noch in ein Krankenhaus gebracht, wo er aber seinen schweren Verletzungen erlag. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa

Der gleichaltrige Fahrer des Wagens sowie ein weiterer 19-jähriger Beifahrer seien schwer verletzt worden, teilte das Polizeipräsidium Mittelhessen mit.

Das 18-jährige Todesopfer habe auf der Rückbank gesessen und bei dem Unfall bei Lahntal-Goßfelden aus dem Auto geschleudert worden, hieß es.

Der Fahrer habe kurz vor zwei Uhr nachts auf der B252 zwischen Wetter und dem Kreisverkehr Goßfelden die Kontrolle über sein Auto verloren und sei auf die Gegenfahrbahn geraten.

Dort habe sich der Wagen überschlagen und sei in eine Leitplanke gekracht. "Das Trümmerfeld zog sich über mehrere Hundert Meter", berichtete die Polizei.