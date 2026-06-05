Mercedes von Zug erfasst und mitgeschleift: Fahrer schwebt in Lebensgefahr

Fritzlar - Am späten Freitagvormittag ist im nordhessischen Fritzlar der Mercedes eines 71-Jährigen von einem Zug erfasst und mitgeschleift worden. Dabei erlitt der Mann lebensbedrohliche Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik.

Der Lokführer hatte noch eine Schnellbremsung eingeleitet, der Zug erfasste den Mercedes trotzdem. © HessennewsTV

Wie ein Sprecher der Polizei sagte, war der 71-Jährige gegen 11.30 Uhr über den unbeschrankten, mit einem Andreaskreuz gesicherten Bahnübergang in der Pappelallee gefahren und hatte dabei wohl den sich nähernden Regionalexpress übersehen.

Der Lokführer habe zwar noch einen Achtungspfiff abgeben und die Schnellbremsung einleiten können. Eine Kollision konnte er aber nicht mehr verhindern.

In der Folge wurde der Wagen einige Meter mitgeschleift, ehe der Zug zum Stehen kam. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den Schwerstverletzten aus dem Mercedes befreien, ehe der Mann an die Besatzung des Rettungshubschraubers übergeben werden konnte.