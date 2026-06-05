Mehrfach-Überschlag auf Bundesstraße: 31-Jähriger schwer verletzt

Rodgau - Ein Cupra Formentor überschlug sich mehrere Male, der 31-jährige Fahrer wurde schwer verletzt: Der tragische Unfall auf der B45 bei Rodgau ereignete sich laut Polizei "auf regennassem Asphalt".

Verhängnisvoller Unfall auf der B45 bei Rodgau-Dudenhofen: Ein Mann wurde schwer verletzt, ein Cupra musste abgeschleppt werden. © 5VISION.NEWS

Vor dem Crash am Donnerstagabend nahe dem Stadtteil Dudenhofen war der Autofahrer zudem vermutlich mit "nicht angepasster Geschwindigkeit" unterwegs, wie das Polizeipräsidium Südosthessen am Freitagmorgen mitteilte.

Demnach fuhr der 31-Jährige kurz nach 18 Uhr mit seinem Wagen auf der Bundesstraße in Richtung Hanau, als er die Kontrolle über das Auto verlor.

Der Cupra geriet ins Schleudern und kam nach rechts von der Straße ab. Zudem überschlug sich der Wagen "dabei ganz offensichtlich mehrere Male und kam letztlich wieder auf der Straße zum Stehen", hieß es weiter.

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort und versorgten den schwer verletzten Mann, der im Anschluss in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht wurde.