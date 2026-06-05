Mehrfach-Überschlag auf Bundesstraße: 31-Jähriger schwer verletzt
Rodgau - Ein Cupra Formentor überschlug sich mehrere Male, der 31-jährige Fahrer wurde schwer verletzt: Der tragische Unfall auf der B45 bei Rodgau ereignete sich laut Polizei "auf regennassem Asphalt".
Vor dem Crash am Donnerstagabend nahe dem Stadtteil Dudenhofen war der Autofahrer zudem vermutlich mit "nicht angepasster Geschwindigkeit" unterwegs, wie das Polizeipräsidium Südosthessen am Freitagmorgen mitteilte.
Demnach fuhr der 31-Jährige kurz nach 18 Uhr mit seinem Wagen auf der Bundesstraße in Richtung Hanau, als er die Kontrolle über das Auto verlor.
Der Cupra geriet ins Schleudern und kam nach rechts von der Straße ab. Zudem überschlug sich der Wagen "dabei ganz offensichtlich mehrere Male und kam letztlich wieder auf der Straße zum Stehen", hieß es weiter.
Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort und versorgten den schwer verletzten Mann, der im Anschluss in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht wurde.
Unfall bei Rodgau-Dudenhofen: Sperrung der B45
Das demolierte Auto musste abgeschleppt werden. Die B45 wurde in nördliche Richtung für rund anderthalb Stunden gesperrt.
An dem Wagen sowie an der Leitplanke entstand Sachschaden, der von der Polizei auf etwa 60.000 Euro geschätzt wird. Die Ermittlungen zu dem Unfall bei Rodgau-Dudenhofen dauern an.
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