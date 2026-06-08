Auto stürzt in Kiesgrube: Für Fahrer (†46) kommt jede Hilfe zu spät

Borken/Großenenglis - Tödlicher Unfall in Nordhessen : Ein Auto stürzte in eine Kiesgrube, der 46-jährige Fahrer starb kurz darauf in einer Klink.

Tödlicher Unfall am frühen Sonntagabend bei Borken in Nordhessen: Ein Autofahrer kam noch in eine Klinik, starb aber kurz darauf. (Symbolfoto) © Montage: Sebastian Gollnow/dpa, Arnulf Stoffel/dpa

Der verhängnisvolle Crash ereignete sich am frühen Sonntagabend auf der L3223 im Schwalm-Eder-Kreis, wie die Polizei in der Nacht zu Montag mitteilte.

Demnach war ein 46 Jahre alter Mann gegen 17.42 Uhr mit einem Auto auf der Landstraße unterwegs. Nahe dem Dorf Großenenglis nördlich der Kleinstadt Borken kam der Wagen aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab.

Das Auto stürzte in den "Tagebau einer Kiesgrube", wie ein Sprecher erklärte.

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort und versorgten den 46-Jährigen, der im Anschluss auf dem schnellsten Weg in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Doch alle Hilfe war vergeblich: Der Mann starb in der Klinik an seinen schweren Verletzungen.