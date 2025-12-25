19-Jährige baut Unfall und rastet in Krankenhaus dann völlig aus

Wiesbaden - So dürfte sich eine 19-Jährige das Ende des Heiligabends nicht vorgestellt haben: Die Frau verursachte in der Nacht auf Donnerstag erst einen Unfall und versuchte im Krankenhaus dann , einen Polizeibeamten anzugreifen.

Die 19 Jahre alte Unfallverursacherin wurde in ein Krankenhaus gebracht - und rastete dort plötzlich aus. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Wie die Polizei mitteilte, hatte die junge Fahrerin aus noch ungeklärter Ursache auf der B455 bei der Abfahrt Siegfriedring die Kontrolle verloren. Die Beamten waren gegen 1.35 Uhr informiert worden.

Während der Unfallaufnahme stellten die Kräfte in der Atemluft der Fahrerin einen Alkoholgeruch fest, eine Blutentnahme sollte durchgeführt werden.

Da sich die 19-Jährige bei dem Unfall leicht an der Nase verletzt hatte, wurde sie allerdings zunächst einmal in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht.

Dort wurde die Autofahrerin den Angaben zufolge zunehmend aufgebrachter und trat schließlich sogar nach einem Polizeibeamten, den sie am Arm traf. Der 21-Jährige wurde bei dem Angriff nicht verletzt, er konnte seinen Dienst weiter fortsetzen.