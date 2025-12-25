Schrecklicher Unfall am ersten Weihnachtstag: Mann will über A67 laufen, wird von Auto erfasst

Groß-Gerau - Schrecklicher Unfall auf der A67 in der Nacht auf den ersten Weihnachtsfeiertag in Hessen : Ein 33 Jahre alter Mann, der zu Fuß die Fahrbahnen überqueren wollte, wurde von einem Auto erfasst und tödlich verletzt.

Die Ermittlungen der Polizei zum Unfall laufen. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Laut Polizeiangaben vom Donnerstagmorgen hatte der Fußgänger aus dem Landkreis Groß-Gerau sich aus bislang unklaren Gründen entschieden, gegen 2.20 Uhr zwischen den Anschlussstellen Büttelborn und Groß-Gerau über die Autobahn zu laufen.

Auf der rechten Spur der Fahrbahn in Richtung Norden wurde er demnach von einem Auto erfasst, an dessen Steuer ein 63 Jahre alter Mann saß, der ebenfalls aus dem Landkreis Groß-Gerau stammt.

Der 33-Jährige erlitt so erhebliche Verletzungen, dass er diesen trotz sämtlicher Bemühungen der alarmierten Rettungskräfte am Unfallort erlag.

Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn für rund eine Stunde komplett gesperrt werden. Zur Klärung des genauen Hergangs wurde seitens der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen.