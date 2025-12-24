Auto kracht gegen Schild und Laternenmast: Frau verletzt in Klinik

Hattersheim am Main - Eine Frau war verletzt und saß in dem Wrack ihres Wagens fest: Feuerwehrkräfte befreiten die Autofahrerin!

Schwerer Unfall in Hattersheim am Main: Mit purer Muskelkraft richteten Feuerwehrkräfte einen auf der Seite liegenden Wagen auf, um die Fahrerin zu befreien. © Feuerwehren Hattersheim

Der schwere Unfall ereignete sich am Dienstagabend im südhessischen Hattersheim am Main, wie die Feuerwehr mitteilte.

Demnach geriet der Wagen der Frau gegen 18.42 Uhr aus noch unbekannter Ursache außer Kontrolle: Bei der Kreuzung Südring/Frankfurter Straße prallte das Auto gegen ein Straßenschild. Durch die Wucht des Zusammenstoßes kippte der Wagen in der Folge auf die Seite und krachte dabei gegen einen Laternenmast.

Die Frau war verletzt und in dem Autowrack gefangen. Einsatzkräfte der Feuerwehr "richteten das Fahrzeug mit Muskelkraft auf und befreiten die Fahrerin", wie ein Sprecher erklärte.

Die Verletze wurde durch den Rettungsdienst und einen Notarzt versorgt und dann in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht.