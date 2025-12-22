Audi kracht in Bushaltestelle: Vier Menschen teils schwer verletzt

Gießen - Schock in Gießen: Am Montagnachtmittag ist dort ein Audifahrer (32) gegen 16.30 Uhr in eine Bushaltestelle gekracht. Vier Menschen wurden verletzt, teilweise schwer.

Einsatzkräfte der Polizei haben eine Straße in Gießen gesperrt. © Carolin Eckenfels/dpa

Der Fahrer des Audi war zuvor offenbar über die Westanlage in Richtung Südanlage gefahren.

An der Ampel der Einmündung der Frankfurter Straße sei er mit zwei in dieselbe Richtung fahrenden Autos zusammengestoßen, teilte die Polizei mit.

Er habe seine Fahrt auf der Südanlage in Richtung Goethestraße fortgesetzt und sei dann an der Bushaltestelle mit den Personen kollidiert, so die Polizei weiter.

"Der 32-jährige Fahrer aus Aserbaidschan, der in Gießen lebt, setzte seine Fahrt über die Goethestraße in die Johannesstraße fort, stoppte dort und wurde letztlich von der Polizei festgenommen", teilte die Behörde mit.