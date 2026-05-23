23.05.2026 10:15 Auto überschlägt sich, bleibt auf Dach liegen: Vier Menschen bei Unfall verletzt

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Alle Hände voll zu tun für die Einsatzkräfte: Auf der L3040 bei Rüsselsheim-Königstädten hat sich im Landkreis Groß-Gerau am Freitag ein Auto überschlagen.

Von Jan Höfling

Rüsselsheim - Alle Hände voll zu tun für die Einsatzkräfte: Auf der L3040 bei Rüsselsheim-Königstädten hat sich im Landkreis Groß-Gerau am späten Freitagabend ein Fahrzeug überschlagen. Der Peugeot kam nach dem Unfall auf dem Dach zum Liegen. © 5VISION.NEWS Ersten Erkenntnissen zufolge geriet der Peugeot 206 aus bislang ungeklärter Ursache gegen 23.30 Uhr auf die Gegenfahrbahn und überschlug sich. Der Wagen kam auf dem Dach zum Stillstand, die vier Insassen erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden nach einer Erstversorgung durch die Retter zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr hatte vor Ort alle Hände voll zu tun. © 5VISION.NEWS Die angerückten Feuerwehrkräfte leuchteten laut dem Einsatzleiter die Unfallstelle aus und nahmen darüber hinaus ausgelaufene Betriebsmittel auf. Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, wird derzeit von der Polizei ermittelt.

Titelfoto: 5VISION.NEWS