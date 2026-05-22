Suzuki erfasst Jogger und Hund: Hubschrauber-Einsatz auf Bundesstraße

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Auf der B3 bei Egelsbach in Südosthessen kam es am Donnerstagabend zu einem verhängnisvollen Unfall: Ein Suzuki erfasste einen Jogger und einen Hund!

Von Florian Gürtler

Egelsbach - Ein 41-jähriger Mann wurde schwer verletzt, er musste per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Auch ein Hund erlitt bei dem tragischen Unfall in Südosthessen Verletzungen.

Verhängnisvoller Unfall auf der B3 bei Egelsbach: Ein Jogger und ein Hund wurden von einem Auto erfasst.
Verhängnisvoller Unfall auf der B3 bei Egelsbach: Ein Jogger und ein Hund wurden von einem Auto erfasst.  © 5VISION.NEWS

Der Crash ereignete sich am späten Donnerstagabend auf der B3 bei Egelsbach, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte.

Demnach kamen der 41-jährige Jogger, seine Begleiterin und ein angeleinter Hund gegen 20.35 Uhr von einem Feldweg und beabsichtigten, bei der Kreuzung der B3 mit der Theodor-Heuss-Straße die Bundesstraße zu überqueren.

Zeitgleich näherte sich auf der B3 ein roter Suzuki. Der 41-Jährige wurde von dem Auto frontal erfasst "und auf die Straße geschleudert", wie ein Sprecher erklärte.

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"Der Hund wurde ebenfalls verletzt", hieß es weiter. Die Begleiterin des Joggers blieb unverletzt, die 34 Jahre alter Fahrerin des Suzuki erlitt einen Schock.

Ein Rettungshubschrauber landete auf der B3: Die Bundesstraße wurde nach dem Crash bei Egelsbach für mehrere Stunden voll gesperrt.
Ein Rettungshubschrauber landete auf der B3: Die Bundesstraße wurde nach dem Crash bei Egelsbach für mehrere Stunden voll gesperrt.  © 5VISION.NEWS

Unfall auf B3 bei Egelsbach: Polizei sucht Zeugen

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort. Der schwer verletzt Mann wurde mit einem Hubschrauber auf dem schnellstens Weg in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht. Der verletzte Hund kam in eine Tierklinik in Egelsbach.

An dem Suzuki entstand Sachschaden, die Polizei schätzt diesen auf etwa 10.000 Euro. Die B3 wurde infolge des Crashs für rund drei Stunden voll gesperrt.

Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an. Dabei geht die Polizei dem Verdacht nach, dass die 34-jährige Autofahrerin eine auf Rot geschaltete Ampel an der Kreuzung missachtet haben soll.

Die Beamten suchen dringend Zeugen zu dem Unfall bei Egelsbach. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 0610390300 entgegen.

Titelfoto: 5VISION.NEWS

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