Suzuki erfasst Jogger und Hund: Hubschrauber-Einsatz auf Bundesstraße

Egelsbach - Ein 41-jähriger Mann wurde schwer verletzt, er musste per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Auch ein Hund erlitt bei dem tragischen Unfall in Südosthessen Verletzungen.

Verhängnisvoller Unfall auf der B3 bei Egelsbach: Ein Jogger und ein Hund wurden von einem Auto erfasst. © 5VISION.NEWS

Der Crash ereignete sich am späten Donnerstagabend auf der B3 bei Egelsbach, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte.

Demnach kamen der 41-jährige Jogger, seine Begleiterin und ein angeleinter Hund gegen 20.35 Uhr von einem Feldweg und beabsichtigten, bei der Kreuzung der B3 mit der Theodor-Heuss-Straße die Bundesstraße zu überqueren.

Zeitgleich näherte sich auf der B3 ein roter Suzuki. Der 41-Jährige wurde von dem Auto frontal erfasst "und auf die Straße geschleudert", wie ein Sprecher erklärte.

"Der Hund wurde ebenfalls verletzt", hieß es weiter. Die Begleiterin des Joggers blieb unverletzt, die 34 Jahre alter Fahrerin des Suzuki erlitt einen Schock.