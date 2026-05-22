Biker (63) nach heftigem Kreuzungs-Crash schwer verletzt

Vogelsberg/Schotten - Ein 63-jähriger Motorradfahrer wurde schwer verletzt, der Biker wurde mit einem Rettungshubschrauber auf dem schnellsten Weg in eine Klinik geflogen. Die Kreuzung der B276 mit der K141 bei Schotten im Vogelsbergkreis wurde infolge des Crashs voll gesperrt.

Unfall auf der B276 bei Schotten: Ein Motorradfahrer wurde schwer verletzt! © Fuldamedia

Der verhängnisvolle Unfall ereignete sich am Freitagvormittag, wie die Polizei mitteilte.

Demnach war der 63-Jährige gegen 10.45 Uhr mit einem Motorrad auf der Bundesstraße von dem Ort Gedern kommend in Richtung Schotten unterwegs.

Aus noch unbekannter Ursache kam es bei der Kreuzung mit der Kreisstraße zum Zusammenstoß mit einem VW Golf.

Durch die Wucht des Crashs wurde der Biker von seiner Maschine geschleudert. "Der 63-Jährige wurde hierbei schwer verletzt", ergänzte ein Sprecher.