Biker (63) nach heftigem Kreuzungs-Crash schwer verletzt
Vogelsberg/Schotten - Ein 63-jähriger Motorradfahrer wurde schwer verletzt, der Biker wurde mit einem Rettungshubschrauber auf dem schnellsten Weg in eine Klinik geflogen. Die Kreuzung der B276 mit der K141 bei Schotten im Vogelsbergkreis wurde infolge des Crashs voll gesperrt.
Der verhängnisvolle Unfall ereignete sich am Freitagvormittag, wie die Polizei mitteilte.
Demnach war der 63-Jährige gegen 10.45 Uhr mit einem Motorrad auf der Bundesstraße von dem Ort Gedern kommend in Richtung Schotten unterwegs.
Aus noch unbekannter Ursache kam es bei der Kreuzung mit der Kreisstraße zum Zusammenstoß mit einem VW Golf.
Durch die Wucht des Crashs wurde der Biker von seiner Maschine geschleudert. "Der 63-Jährige wurde hierbei schwer verletzt", ergänzte ein Sprecher.
Der 71 Jahre alte VW-Fahrer blieb unverletzt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei insgesamt auf etwa 30.000 Euro. Infolge des Unglücks wurde die Kreuzung B276/K141 bei Schotten vorübergehend gesperrt, die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an.
Titelfoto: Fuldamedia