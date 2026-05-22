Mann (†66) von ICE erfasst: Bahn-Strecke in Südosthessen gesperrt

Wächtersbach - Für einen 66-jährigen Mann kam jede Hilfe zu spät: Er wurde am Bahnhof Wächtersbach in Südosthessen von einem ICE erfasst!

Tödlicher Bahn-Unfall bei Wächtersbach in Südosthessen: Die Strecke wurde in beide Richtungen gesperrt. (Symbolbild) © Montage: Julian Stratenschulte/dpa, Arnulf Stoffel/dpa

Man gehe "derzeit von einem Unfall aus", teilte das Polizeipräsidium Südosthessen mit.

Demnach ereignete sich das Unglück am Freitag gegen 11.45 Uhr. Laut ersten Ermittlungsergebnissen war der 66-Jährige offenbar dabei, "die Bahngleise zu überqueren, als es zu der Kollision mit dem heranfahrenden ICE kam", wie ein Sprecher erklärte.

Der Schnellzug wurde durch den Zusammenstoß beschädigt. Die Passagiere konnten am Bahnsteig in Wächtersbach aussteigen.

"Derzeit ist der Zugverkehr in beide Richtungen gesperrt", hieß es weiter. Ein Schienenersatzverkehr soll eingerichtet werden.