Autoreifen löst sich, schleudert in Baustelle: Zwei Männer verletzt

Frankfurt am Main - Wie viel Pech kann man haben? Zwei Männer sind am Dienstagvormittag bei einem Unfall auf der A661 bei Frankfurt verletzt worden.

Ein Mann musste in eine Klinik geflogen werden. © Boris Roessler/dpa

Auf der Strecke sei von der Autobahnmeisterei eine Tagesbaustelle eingerichtet worden, die Fahrbahn sei entsprechend auf eine Spur verengt worden, sagte ein Sprecher der Polizei.

Im Bereich der Baustelle habe sich bei einem durchfahrenden Auto ein Reifen gelöst. Dieser sei in die Baustelle geschleudert worden und verletzte die beiden Mitarbeiter der Autobahnmeisterei.