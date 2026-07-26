Bei Rot über die Straße gelaufen: 17-Jähriger von BMW erfasst und lebensbedrohlich verletzt

Obertshausen - Ein 17 Jahre alter Fußgänger ist bei Obertshausen (Landkreis Offenbach) von einem Auto auf die Straße geschleudert und dabei lebensgefährlich verletzt worden.

Der 17-Jährige soll bei Rot über die Straße gelaufen sein und wurde dann von dem BMW des 66-Jährigen erfasst. © 5VISION.NEWS

Der Jugendliche soll eine Ampel auf der B448 überquert haben, als ein 66 Jahre alter Fahrer ihn mit seinem BMW erfasst habe, teilte die Polizei mit. Der Autofahrer blieb demnach unverletzt.

Zeugen hätten angegeben, dass der "Fahrer bei Grünlicht gefahren sei und der Fußgänger die Fahrbahn trotz Rotlicht betreten habe", teilte die Polizei mit.