Tesla und Hyundai krachen frontal zusammen: Acht Verletzte

Landkreis Bergstraße/Bensheim - Ein Tesla geriet in den Gegenverkehr, es kam zu einem Frontalzusammenstoß mit einem Hyundai: Bei dem schweren Unfall im südhessischen Bensheim wurde insgesamt acht Menschen verletzt!

Schwerer Unfall in Bensheim: Ein Tesla und ein Hyundai kollidierten frontal, zwei weitere Autos wurden ebenfalls in den Crash verwickelt. © 5VISION.NEWS

Der Crash ereignete sich am frühen Mittwochabend auf der Nibelungenstraße (B47) zwischen Bensheim und dem Ortsteil Schönberg, wie die Polizei mitteilte.

Demnach war ein 42 Jahre alter Mann mit einem Tesla auf der Bundesstraße aus Bensheim kommend in Richtung Schönberg unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache geriet das E-Auto etwa in Höhe des historischen Gebäudes Oberhof auf die Gegenfahrbahn.

Der Tesla stieß dabei frontal mit dem entgegenkommenden Hyundai eines 61-jährigen Fahrers zusammen. Zwei nachfolgende Autos wurden ebenfalls in den Crash verwickelt und beschädigt.

Acht Menschen wurden bei dem Unfall verletzt. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort und versorgten die Verwundeten. Alle acht verletzten Autoinsassen wurden im Anschluss in nahe liegende Krankenhäuser gebracht.