Biker überholt und kracht in VW: Lebensgefährliche Verletzungen

Kassel - Ein Motorradfahrer setzte zum Überholen an und raste laut Zeugen mit seiner Maschine an mehreren vorausfahrenden Autos vorbei: Am Ende der rasanten Fahrt kam es zu einem tragischen Unfall !

Unfall in Kassel-Bettenhausen: Ein 28-jähriger Motorradfahrer erlitt bei dem Crash lebensgefährliche Verletzungen! (Symbolbild) © Montage: Julian Stratenschulte/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa

Der verhängnisvolle Zusammenstoß ereignete sich am späten Mittwochnachmittag im Kasseler Stadtteil Bettenhausen, wie die Polizei in Nordhessen am Donnerstag mitteilte.

Demnach war ein 28 Jahre alter Mann gegen 17.10 Uhr mit einem Motorrad in der Lilienthalstraße unterwegs. Dabei soll er "nach Angaben von Zeugen mehrere Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit überholt haben", erklärte ein Sprecher.

Zeitgleich setzte der 48 Jahre alte Fahrer eines vorausfahrenden VWs dazu an, mit seinem Auto nach links in eine Grundstückseinfahrt abzubiegen: Der Biker krachte mit enormer Wucht gegen den Wagen!

Infolge des Aufpralls überschlug sich das Motorrad. Der 28-jährige Fahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Der VW-Fahrer blieb unverletzt.