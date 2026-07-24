Seat kracht in Transporter und überschlägt sich mehrfach: Fahrerin (57) verletzt in Klinik gebracht

Reinheim - Eine Seat-Fahrerin wurde bei einem Crash mit Mehrfach-Überschlag verletzt: Die B426 wurde infolge des verhängnisvollen Unfalls bei Reinheim in Südhessen gesperrt!

Unfall auf der B426 bei Reinheim: Ein Seat Ibiza überschlug sich mehrfach, die 57-jährige Fahrerin wurde verletzt. © 5VISION.NEWS

Das Unglück ereignete sich am frühen Donnerstagabend zwischen Reinheim-Ueberau und Otzberg-Lengfeld, wie die Polizei am frühen Freitagmorgen mitteilte.

Demnach war eine 57 Jahre alte Frau gegen 18.04 Uhr mit einem Seat in Richtung Ueberau auf der Bundesstraße unterwegs. Während eines Überholmanövers krachte sie mit ihrem Wagen in die Seite eines weißen vorausfahrenden Mercedes-Transporters, der gerade auf einen Feldweg abbog.

"Infolge des Zusammenstoßes überschlug sich der Wagen der 57-Jährigen mehrfach", ergänzte ein Sprecher. Der Seat blieb erst in einem Feld neben der B426 stehen.

Bei dem Crash wurde die Frau verletzt. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgten die 57-Jährige, die im Anschluss in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht wurde.