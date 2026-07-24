Seat kracht in Transporter und überschlägt sich mehrfach: Fahrerin (57) verletzt in Klinik gebracht
Reinheim - Eine Seat-Fahrerin wurde bei einem Crash mit Mehrfach-Überschlag verletzt: Die B426 wurde infolge des verhängnisvollen Unfalls bei Reinheim in Südhessen gesperrt!
Das Unglück ereignete sich am frühen Donnerstagabend zwischen Reinheim-Ueberau und Otzberg-Lengfeld, wie die Polizei am frühen Freitagmorgen mitteilte.
Demnach war eine 57 Jahre alte Frau gegen 18.04 Uhr mit einem Seat in Richtung Ueberau auf der Bundesstraße unterwegs. Während eines Überholmanövers krachte sie mit ihrem Wagen in die Seite eines weißen vorausfahrenden Mercedes-Transporters, der gerade auf einen Feldweg abbog.
"Infolge des Zusammenstoßes überschlug sich der Wagen der 57-Jährigen mehrfach", ergänzte ein Sprecher. Der Seat blieb erst in einem Feld neben der B426 stehen.
Bei dem Crash wurde die Frau verletzt. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgten die 57-Jährige, die im Anschluss in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht wurde.
Unfall bei Reinheim: Polizei sucht Zeugen
Der 32 Jahre alte Transporter-Fahrer blieb unverletzt. Die Bundesstraße wurde vorübergehend gesperrt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. "Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden", hieß es weiter.
Die Ermittlungen zu dem Unfall bei Reinheim dauern an. Zeugen des Crashs sollen sich bitte unter der Telefonnummer 0607196560 bei der Polizei melden.
Titelfoto: 5VISION.NEWS