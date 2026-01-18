Fußgänger von Smart überfahren: 25-Jähriger stirbt

Dietzenbach - Ein 25 Jahre alter Fußgänger ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 459 in Dietzenbach (Landkreis Offenbach) ums Leben gekommen.

Dem jungen Mann konnte nicht mehr geholfen werden, er starb noch an der Unfallstelle. © 5VISION.NEWS

Er wurde am Samstagabend von einem Auto erfasst, als er in Höhe eines Elektronikfachmarktes die Straße überqueren wollte, wie die Polizei mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler kollidierte ein Auto mit dem Fußgänger.

Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der 25-Jährige schwerste Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle.

