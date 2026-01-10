Tödlicher Unfall auf glatter Straße: Opel kracht gegen Mazda

Auf der K15 bei Korbach-Strothe kam es am Samstag zu einem tödlichen Unfall: Auf glatter Straße krachte ein Opel gegen einen entgegenkommenden Mazda!

Von Florian Gürtler

Korbach - Für einen Opelfahrer kam jede Hilfe zu spät: Der 38-jährige Mann starb noch an der Unfallstelle! Eine 53-jährige Mazdafahrerin wurde bei dem tragischen Unfall in Nordhessen schwer verletzt.

Auf der K15 bei Korbach kam es zu einem tragischen Zusammenstoß: Der Unfall endete tödlich. (Symbolbild)
Auf der K15 bei Korbach kam es zu einem tragischen Zusammenstoß: Der Unfall endete tödlich. (Symbolbild)  © Boris Roessler/dpa

Der verhängnisvolle Crash ereignete sich am Samstagvormittag auf der K15 zwischen der Korbacher Kernstadt und dem Stadtteil Strothe, wie die Polizei mitteilte.

Demnach war der 38-Jährige gegen 10.30 Uhr mit einem Opel Corsa in Richtung Strothe auf der Kreisstraße unterwegs.

Auf "winterglatter Fahrbahn" geriet sein Auto ins Schleudern und "dadurch auf die Gegenfahrbahn", wie ein Sprecher erklärte. Der Opel rammte mit großer Wucht einen entgegenkommenden Mazda.

Der Autofahrer wurde bei dem Zusammenstoß tödlich verletzt, die Mazdafahrerin überlebte schwer verletzt.

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgten die Frau und brachten sie auf schnellstem Weg in ein nahe liegendes Krankenhaus.

Tödlicher Crash bei Korbach: Vollsperrung der K15

An beiden Autos entstand nach Einschätzung der Polizei jeweils Totalschaden. Die Beamten gehen von einer Summe von insgesamt etwa 20.000 Euro aus. Infolge des Crashs wurde die K15 bis etwa 15 Uhr voll gesperrt.

Die Ermittlungen zu dem tödlichen Unfall bei Korbach dauern an. "Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kassel wurde zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs ein Gutachter eingeschaltet", ergänzte der Sprecher abschließend.

