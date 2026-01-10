Tödlicher Unfall auf glatter Straße: Opel kracht gegen Mazda

Korbach - Für einen Opelfahrer kam jede Hilfe zu spät: Der 38-jährige Mann starb noch an der Unfallstelle! Eine 53-jährige Mazdafahrerin wurde bei dem tragischen Unfall in Nordhessen schwer verletzt.

Auf der K15 bei Korbach kam es zu einem tragischen Zusammenstoß: Der Unfall endete tödlich. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Der verhängnisvolle Crash ereignete sich am Samstagvormittag auf der K15 zwischen der Korbacher Kernstadt und dem Stadtteil Strothe, wie die Polizei mitteilte.

Demnach war der 38-Jährige gegen 10.30 Uhr mit einem Opel Corsa in Richtung Strothe auf der Kreisstraße unterwegs.

Auf "winterglatter Fahrbahn" geriet sein Auto ins Schleudern und "dadurch auf die Gegenfahrbahn", wie ein Sprecher erklärte. Der Opel rammte mit großer Wucht einen entgegenkommenden Mazda.

Der Autofahrer wurde bei dem Zusammenstoß tödlich verletzt, die Mazdafahrerin überlebte schwer verletzt.

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgten die Frau und brachten sie auf schnellstem Weg in ein nahe liegendes Krankenhaus.