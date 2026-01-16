26.000 Liter Blutwasser an Bord! Lkw weicht Auto aus und landet im Graben
Von Angelika Resenhoeft
Eichenbühl (Landkreis Miltenberg) - Ein mit sogenanntem Blutwasser beladener Lastwagen ist am Untermain umgekippt.
Nach Polizeiangaben lief zunächst nichts von den 26.000 Litern an Bord aus.
Die Ladung müsse nun abgepumpt werden, sagte eine Sprecherin. Der Fahrer wurde nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt.
Die Staatsstraße 521 zwischen Eichenbühl und Riedern an der bayerisch-hessischen Landesgrenze ist derzeit gesperrt.
Blutwasser entsteht beim Schlachten von Tieren, ist meist sehr hell und wird etwa für Tierfutter verwendet. Der Lasterfahrer erklärte laut Polizei, er habe einem Auto ausweichen müssen, das ihm auf seiner Fahrspur entgegengekommen sei.
Dadurch sei er in einen Graben geraten und der Lastwagen umgekippt.
Titelfoto: Ralf Hettler