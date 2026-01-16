26.000 Liter Blutwasser an Bord! Lkw weicht Auto aus und landet im Graben

Eichenbühl (Landkreis Miltenberg) - Ein mit sogenanntem Blutwasser beladener Lastwagen ist am Untermain umgekippt.

Ein mit Blutwasser beladener Lkw kippte auf der Staatsstraße 521 um. © Ralf Hettler

Nach Polizeiangaben lief zunächst nichts von den 26.000 Litern an Bord aus.

Die Ladung müsse nun abgepumpt werden, sagte eine Sprecherin. Der Fahrer wurde nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt.

Die Staatsstraße 521 zwischen Eichenbühl und Riedern an der bayerisch-hessischen Landesgrenze ist derzeit gesperrt.