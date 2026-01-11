Verfolgungsjagd: Streifenwagen rammt mehrere Autos, fünf Verletzte

Offenbach am Main - Eine Verfolgungsjagd endete mit einem schweren Unfall : Zwei Polizisten und drei weitere Menschen wurden verletzt und vom Rettungsdienst in nahe liegende Krankenhäuser gebracht!

Fünf Autos sowie ein Streifenwagen wurden teils stark beschädigt: Eine Verfolgungsfahrt in Offenbach am Main endete mit einem schweren Crash. © 5VISION.NEWS

Der verhängnisvolle Crash ereignete sich am Sonntagnachmittag in Offenbach am Main bei der Kreuzung Odenwaldring/Richard-Wagner-Straße, wie die Polizei in Südosthessen mitteilte.

Demnach fiel der Besatzung eines Streifenwagens gegen 14.15 Uhr ein grauer Mercedes mit Wiesbadener Kennzeichen auf, dessen Fahrerin oder Fahrer an der Kreuzung eine auf rot geschaltete Ampel missachtete. Der Mercedes raste mit hoher Geschwindigkeit in Richtung der A661.

Die Polizisten schalteten demnach Blaulicht und Martinshorn ein und setzten zur Verfolgung des Wagens an. Hierfür fuhren sie mit hoher Geschwindigkeit ebenfalls bei noch auf rot geschalteter Ampel auf die Kreuzung.

"Zeugenaussagen zufolge soll zeitgleich aus der Richard-Wagner-Straße ein weiteres Fahrzeug bei offensichtlich grüner Ampel in den Kreuzungsbereich eingefahren sein", ergänzte ein Sprecher.