Verfolgungsjagd: Streifenwagen rammt mehrere Autos, fünf Verletzte
Offenbach am Main - Eine Verfolgungsjagd endete mit einem schweren Unfall: Zwei Polizisten und drei weitere Menschen wurden verletzt und vom Rettungsdienst in nahe liegende Krankenhäuser gebracht!
Der verhängnisvolle Crash ereignete sich am Sonntagnachmittag in Offenbach am Main bei der Kreuzung Odenwaldring/Richard-Wagner-Straße, wie die Polizei in Südosthessen mitteilte.
Demnach fiel der Besatzung eines Streifenwagens gegen 14.15 Uhr ein grauer Mercedes mit Wiesbadener Kennzeichen auf, dessen Fahrerin oder Fahrer an der Kreuzung eine auf rot geschaltete Ampel missachtete. Der Mercedes raste mit hoher Geschwindigkeit in Richtung der A661.
Die Polizisten schalteten demnach Blaulicht und Martinshorn ein und setzten zur Verfolgung des Wagens an. Hierfür fuhren sie mit hoher Geschwindigkeit ebenfalls bei noch auf rot geschalteter Ampel auf die Kreuzung.
"Zeugenaussagen zufolge soll zeitgleich aus der Richard-Wagner-Straße ein weiteres Fahrzeug bei offensichtlich grüner Ampel in den Kreuzungsbereich eingefahren sein", ergänzte ein Sprecher.
Schwerer Unfall in Offenbach am Main: Polizei sucht Zeugen
Der Fahrer des Streifenwagens "wich mutmaßlich aus", hieß es weiter. Das Polizeiauto geriet in den Gegenverkehr und krachte dort gegen mehrere Wagen, "die an einer roten Ampel standen und teilweise auch zusammengeschoben wurden".
Neben den beiden Beamten wurden drei weitere Personen im Alter von 30 bis 68 Jahren verwundet in umliegende Kliniken gebracht.
Fünf Autos sowie der Streifenwagen wurden teils stark beschädigt. Das Polizeipräsidium Südosthessen schätzt den Sachschaden insgesamt auf etwa 65.000 Euro.
Ein Opel Corsa, ein VW Golf und das Polizeiauto mussten abgeschleppt werden. Die Aufräumarbeiten auf der Kreuzung zogen sich bis in die späten Nachmittagsstunden hin.
Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an. Dabei sucht die Polizei sowohl das Auto, welches aus der Richard-Wagner-Straße gekommen sein soll, als auch den grauen Mercedes mit Wiesbadener Kennzeichen.
Zeugen werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 06980985100 mit der Offenbacher Polizei in Verbindung zu setzen.
Titelfoto: 5VISION.NEWS