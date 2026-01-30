Einfach auf die Straße gelaufen? Zehnjähriger von Auto erfasst
Hanau - Folgenschwerer Unfall im Hanauer Stadtteil Kesselstadt: Ein zehn Jahre alter Junge ist von einem Auto erfasst und verletzt worden.
Wie das Polizeipräsidium Südosthessen am Freitag mitteilte, war der Schüler am Donnerstag gegen 13 Uhr auf der Frankfurter Landstraße auf Höhe der 100er-Hausnummern nach ersten Erkenntnissen zwischen parkenden Autos auf die Straße getreten.
Eine 34 Jahre alte Autofahrerin konnte offenbar nicht mehr rechtzeitig reagieren und bremsen, es kam deshalb zum Zusammenstoß mit dem Kind.
Der Zehnjährige erlitt Verletzungen am Bein, wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.
Die Frankfurter Landstraße musste im Rahmen des Polizeieinsatzes kurzzeitig für den Verkehr gesperrt werden. Die Ermittlungen der Beamten zum genauen Hergang laufen auf Hochtouren.
Titelfoto: Boris Roessler/dpa