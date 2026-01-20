Skoda erfasst Fußgänger: 83-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Offenbach am Main - Vermutlich mehrere Knochenbrüche: Ein 83 Jahre alter Mann wurde bei einem Unfall in Offenbach am Main lebensbedrohlich verwundet!

Schwerer Unfall in Offenbach am Main: Der Rettungsdienst brachte einen 83 Jahre alten Mann auf schnellstem Weg in eine Klinik! (Symbolbild) © Montage: Frank Rumpenhorst/dpa, Bodo Marks/dpa

Der tragische Crash ereignete sich am Dienstag gegen 13.45 Uhr in der Waldstraße, wie die Polizei in Südosthessen mitteilte.

Demnach fuhr ein Mann mit einem Skoda auf dem Hessenring und bog von dort in die Waldstraße ein. "Scheinbar übersah der Senior beim Einbiegen einen die Straße querenden Fußgänger und stieß mit diesem zusammen", ergänzte ein Sprecher.

Der 83-jährige Fußgänger wurde von dem Skoda erfasst und auf die Straße geschleudert. Dabei erlitt er "mutmaßlich mehrere Frakturen", wie es weiter hieß.

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort und versorgten den 83-Jährigen. Im Anschluss wurde der lebensgefährlich verletzte Mann auf dem schnellsten Weg in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht.