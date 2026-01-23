Audi erfasst Motorroller: 62-Jähriger stirbt noch am Unfallort

Petersberg - Für einen Roller-Fahrer kam jede Hilfe zu spät, die B458 wurde voll gesperrt: Bei Petersberg in Osthessen ereignete sich am Donnerstagabend ein tragischer Unfall !

Ein tödlicher Unfall bei Petersberg-Böckels führte am späten Donnerstagabend zu einer Vollsperrung der B458. (Symbolbild) © Montage: dpa/Arne Dedert, dpa/Boris Roessler

Der verhängnisvolle Crash ereignete sich gegen 20.55 Uhr nahe dem Ortsteil Böckels, wie die Polizei mitteilte.

Demnach fuhr ein 62 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Fulda mit einem Motorroller auf der Bundesstraße. Dabei wurde er aus noch unbekannter Ursache von einem Audi Q5 erfasst.

Der Roller-Fahrer wurde tödlich verletzt, er starb noch an der Unfallstelle "trotz aller Reanimationsbemühungen der Rettungskräfte", wie ein Sprecher erklärte.

Auch der 24-jährige Fahrer des Audis wurde verletzt, jedoch nur leicht. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgten den Mann ambulant vor Ort.