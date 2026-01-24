Toyota gerät in Gegenverkehr und kracht in BMW: Frau stirbt
Rheingau-Taunus-Kreis - Für eine 41-jährige Autofahrerin kam jede Hilfe zu spät: Sie starb an der Unfallstelle! Infolge des tragischen Crashs wurde die L3031 bei Hünstetten im Rheingau-Taunus-Kreis für mehrere Stunden voll gesperrt.
Der verhängnisvolle Unfall ereignete sich am Freitag gegen 13 Uhr nahe Hünstetten-Bechtheim, wie die Polizei in Westhessen mitteilte.
Demnach war die 41-Jährige mit einem Toyota auf der Landstraße unterwegs. Von der B417 kommend fuhr sie in Richtung Bechtheim. In einer Rechtskurve geriet die Frau aus noch unbekannter Ursache mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn.
Der Toyota krachte mit großer Wucht gegen einen entgegenkommenden BMW. Bei dem Zusammenstoß wurde die 41-Jährige verletzt und in dem Wrack ihres Wagens eingeklemmt.
Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten die Frau und übergaben sie an den Rettungsdienst, doch es war zu spät: Die Autofahrerin starb noch am Unfallort.
Tödlicher Unfall bei Hünstetten: Polizei sucht Zeugen
Der 59 Jahre alte BMW-Fahrer und sein 23-jähriger Beifahrer wurden jeweils leicht verletzt. Beide Männer wurden vom Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in nahe liegende Krankenhäuser gebracht.
"Der Schaden an beiden Fahrzeugen beträgt circa 20.000 Euro", ergänzte ein Polizeisprecher.
Die L3031 wurde infolge des Crashs für rund vier Stunden in beiden Richtungen voll gesperrt, "wodurch es zu leichten Verkehrsstörungen kam". Der BMW und der Toyota mussten abgeschleppt werden.
Die Ermittlungen zu dem tödlichen Unfall bei Hünstetten dauern an. Ein Gutachter soll die Polizisten dabei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft unterstützen.
Ebenso suchen die Ermittler Zeugen des Crashs, die sich bitte unter der Telefonnummer 0612693940 bei den Beamten melden sollen.
