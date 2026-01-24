Toyota gerät in Gegenverkehr und kracht in BMW: Frau stirbt

Rheingau-Taunus-Kreis - Für eine 41-jährige Autofahrerin kam jede Hilfe zu spät: Sie starb an der Unfallstelle! Infolge des tragischen Crashs wurde die L3031 bei Hünstetten im Rheingau-Taunus-Kreis für mehrere Stunden voll gesperrt.

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort, doch einer 41-jährigen Frau konnten sie nicht mehr helfen: Die Autofahrerin starb. (Symbolbild) © Montage: Julian Stratenschulte/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa

Der verhängnisvolle Unfall ereignete sich am Freitag gegen 13 Uhr nahe Hünstetten-Bechtheim, wie die Polizei in Westhessen mitteilte.

Demnach war die 41-Jährige mit einem Toyota auf der Landstraße unterwegs. Von der B417 kommend fuhr sie in Richtung Bechtheim. In einer Rechtskurve geriet die Frau aus noch unbekannter Ursache mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn.

Der Toyota krachte mit großer Wucht gegen einen entgegenkommenden BMW. Bei dem Zusammenstoß wurde die 41-Jährige verletzt und in dem Wrack ihres Wagens eingeklemmt.

Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten die Frau und übergaben sie an den Rettungsdienst, doch es war zu spät: Die Autofahrerin starb noch am Unfallort.