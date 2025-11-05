Ersthelfer, Retter und Klinikärzte versuchten alles: Rentner nach Unfall gestorben

Brechen - Ein 73 Jahre alter Mann ist nach einem Unfall im Krankenhaus gestorben. Der Senior war am Mittwoch in Brechen mit seinem Auto gegen Randsteine eines Grundstücks gefahren. Grund war wohl ein medizinischer Notfall.

Ärzte konnten das Leben des 73-Jährigen nicht retten. (Symbolfoto) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Angaben der Polizei vom Abend zufolge hat sich der Unfall gegen 14.25 Uhr in der Ahornstraße ereignet.

Zeugen alarmierten sofort den Notruf, holten den Mann aus dem Wagen und begannen mit Erster Hilfe. Der zum Einsatzort geeilte Rettungsdienst sowie ein Notarzt setzten die Maßnahmen fort und brachten den 73-Jährigen in ein Krankenhaus.

Letztlich sollten alle Bemühungen jedoch vergebens sein. Der Rentner verstarb nur wenig später.